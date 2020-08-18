Шаттенкирк: в критический момент «Тампа» не позволяет «Коламбусу» перехватить инициативу

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал победу в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1, 3-1).

«Два последних матча были похожи в том плане, что в обоих мы вели в две шайбы и позволяли «Коламбусу» забить и вернуться в игру. Но и в субботу, и сегодня нам отлично удавалось в этот критический момент не позволить им перехватить инициативу. Мы вспоминали, что у нашего двухголевого преимущества были причины. Даже когда их отставание сокращается, мы всё равно контролируем ситуацию», — цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

Счёт в матче открыл Баркли Гудроу, выведя «Тампу» вперёд на 21-й минуте. На 25-й минуте Янни Гурд удвоил преимущество «Тампа-Бэй» в счёте. Менее чем через две минуты Кэм Аткинсон сократил отставание «Коламбуса» в счёте, и больше голов так и не было забито.