Уильямс: это был один из самых ужасных периодов, которые я когда-либо видел

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:4, 1-2). Ключевым отрезком матча стал третий период, в котором «ураганы» пропустили четыре шайбы.
«Откровенно говоря, это был один из самых ужасных периодов, которые я когда-либо видел. Мы должны взять ответственность за это. Я лично виноват в третьем голе и признаю ошибку. Играя в лиге столько лет, я не имел права так терять шайбу, да ещё и в тот момент, когда мы совсем не бросали по чужим воротам.
Говорить особо нечего. У нас нет пространства для манёвра, мы должны давить, давить и давить. Это непросто, но это ещё не конец, так что мы сделаем всё возможное», — приводит слова Уильямса журналист Александр Чип.
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