Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 (1-3). Российский голкипер номинальных гостей Андрей Василевский парировал 28 бросков.
«Аризона Койотс» — Колорадо Эвеланш» — 1:7 (1-3). Российские игроки «лавин» завершили матч без результативных действий.
«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 3:4 (1-3). В составе «ураганов» отсутствовал российский форвард Андрей Свечников, получивший травму в предыдущем матче серии.
«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:3 (2-2). Вторую победу кряду команда Крэйга Берюбе одержала в отсутствие российского нападающего Владимира Тарасенко, который не проходит в состав «музыкантов» по игровым причинам.
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