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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 (1-3). Российский голкипер номинальных гостей Андрей Василевский парировал 28 бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
17 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гудроу (Коулман, Гурд) – 20:16' (5x5)   0:2 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу) – 24:09' (5x5)   1:2 Аткинсон (Дюбуа, Веренски) – 25:48' (4x4)

«Аризона Койотс» — Колорадо Эвеланш» — 1:7 (1-3). Российские игроки «лавин» завершили матч без результативных действий.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 00:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ньето (Калверт, Белльмар) – 14:07' (5x5)   0:2 Кадри (Ландеског, Рантанен) – 16:07' (5x4)   0:3 Кадри (Маккиннон, Макар) – 19:39' (5x4)   0:4 Донской (Бураковски, Кадри) – 31:37' (5x5)   1:4 Чикран (Истерли, Хиностроза) – 33:31' (5x4)   1:5 Макар – 40:19' (5x5)   1:6 Калверт (Маккиннон, Грейвз) – 42:57' (5x5)   1:7 Рантанен (Джонсон, Ландеског) – 56:24' (5x5)

«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 3:4 (1-3). В составе «ураганов» отсутствовал российский форвард Андрей Свечников, получивший травму в предыдущем матче серии.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Уильямс (Гардинер, Трочек) – 09:17' (5x5)   2:0 Мартинук (Ахо) – 32:08' (5x5)   2:1 Дебраск (Каше, Клифтон) – 47:26' (5x5)   2:2 Клифтон (Нордстрём, Вагнер) – 50:10' (5x5)   2:3 Маршан (Крюг) – 51:40' (5x5)   2:4 Дебраск (Каше, Крейчи) – 54:17' (5x5)   3:4 Терявяйнен (Шей, Хэмилтон) – 58:33' (6x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:3 (2-2). Вторую победу кряду команда Крэйга Берюбе одержала в отсутствие российского нападающего Владимира Тарасенко, который не проходит в состав «музыкантов» по игровым причинам.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 О'Райлли (Пьетранджело) – 16:43' (5x4)   1:1 Миллер (Эдлер) – 20:40' (5x5)   1:2 О'Райлли (Перрон) – 26:52' (5x5)   1:3 Пьетранджело (О'Райлли, Перрон) – 35:47' (5x3)
Разгром «Аризоны» в четвёртом матче серии вошёл в топ крупных побед «Колорадо» в плей-офф
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