Торторелла: «Коламбусу» нельзя расстраиваться. Нам удалось прибавить в ряде компонентов

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла считает, что команде не стоит расстраиваться после поражения в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 1-3).
«Расстраиваться нельзя. Мы всё ещё в серии. Нам удалось прибавить в ряде компонентов, в том числе в форчекинге. Надо просто подготовиться к следующей встрече. Надо пару раз классно сыграть в атаке и забить несколько голов. В расстройстве нет никакого смысла», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.
Счёт в матче открыл Баркли Гудроу, выведя «Тампу» вперёд на 21-й минуте. На 25-й минуте Янни Гурд удвоил преимущество «Тампа-Бэй» в счёте. Менее чем через две минуты Кэм Аткинсон сократил отставание «Коламбуса» в счёте, и больше голов так и не было забито.
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