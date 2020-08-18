Василевский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся четвёртый матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 2:1.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче, отразив 28 из 29 бросков. В его активе стало 20 побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Он стал четвёртым российским вратарём в истории НХЛ, достигшим этой отметки.
Лидирует Евгений Набоков (42 победы), на втором месте расположился Николай Хабибулин (39), а топ-3 ранее единолично замыкал Илья Брызгалов (20), с которым Василевский теперь разделил третье место. В ближайшее время к этой четвёрке может присоединиться голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (19).
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