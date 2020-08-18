Российский нападающий Артур Тянулин продолжит карьеру в чемпионате Германии

Российский нападающий Артур Тянулин продолжит карьеру в «Крефельд Пингвинз», сообщается в официальной группе немецкого клуба в «Фейсбуке».

В минувшем сезоне 23-летний нападающий выступал в клубе ВХЛ «ОЭРДЖИ». Тянулин по итогам сезона занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 50 (19+31) очков в 52 матчах при показателе полезности «-3».



До сезона-2019/2020 воспитанник «Ак Барса» провёл четыре сезона в Северной Америке, где выступал в OHL, ECHL и АХЛ. За карьеру в Американской хоккейной лиге российский форвард провёл шесть матчей за фарм-клуб «Аризоны Койотс», отметившись одной голевой передачей. В межсезонье сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны клубов КХЛ.