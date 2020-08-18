Травмированный Свечников ходит в фиксирующем ботинке, он смотрел матч с трибуны

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:3. Из-за травмы «Каролине» в этом матче не помог российский нападающий Андрей Свечников.
Российский форвард передвигается в фиксирующем ботинке, а за четвёртым матчем противостояния Андрей наблюдал с трибуны.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».
Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.
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