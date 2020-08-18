Washington Post: как сделать так, чтобы Овечкин остался в «Кэпиталз» до конца карьеры?

Обозреватель Washington Post Барри Сврлюга проанализировал состав «Вашингтон Кэпиталз» на ближайшее будущее, оценив шансы голкипера Брэйдена Холтби остаться в команде, а также возможность продления контракта с капитаном Александром Овечкиным.

«Скоро «Вашингтон» может покинуть Брэйден Холтби. Четвёртый матч серии с «Айлендерс» станет для него 96-й игрой в плей-офф, он обгонит по этому показателю Хенрика Лундквиста. Наличие молодого «наследника» Самсонова и статистически худший сезон для Холтби означают, что у него почти нет шансов вернуться в «Кэпиталз».



Его уход будет означать ещё один шаг назад от состава, который завоевал Кубок Стэнли. Контракт Александра Овечкина истекает через один сезон. Как сделать так, чтобы Овечкин остался в «Кэпиталз» до конца карьеры, чтобы закончил там, где начинал? Ни сам капитан, ни команда пока не придумают, как это сделать. В то же время Никлас Бекстрём подписан до сезона-2024/2025, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши тоже, Джон Карлсон — до сезона-2025/2026.



Возможно, Оши вместе с его контрактом заберут на драфте расширения в следующем году. В то же время Овечкин, Бекстрём, Оши, Кузнецов, Карлсон, Уилсон и Орлов обойдутся «Вашингтону» в $ 50 млн в следующем сезоне. Это огромная часть потолка зарплат, которая расходуется на семерых хоккеистов. Команда должна дешеветь, а Илья Самсонов, который должен выздороветь к началу регулярного чемпионата, даст ей такую возможность», — считает Сврлюга.