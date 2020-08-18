«Спартак» отреагировал на информацию о госпитализации Милоша Ржиги

Хоккейный «Спартак» отреагировал на новость, что 61-летний тренер Милош Ржига был госпитализирован. Чех известен в России по работе с красно-белыми.

«По информации чешских СМИ, бывший тренер «Спартака» Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем. 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что всё будет хорошо!», — говорится в сообщении.

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте» и СКА. Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. В мае этого года сообщалось, что чех может возглавить «Барыс».