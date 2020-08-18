Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генеральный спонсор минского «Динамо» полностью остановил добычу руды

Генеральный спонсор минского «Динамо» полностью остановил добычу руды
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный спонсор ХК «Динамо» Минск «Беларуськалий» вышел на забастовку из-за несогласия с результатами выборов и насилием со стороны силовиков, сообщает издание Onliner. Прямо сейчас прекращена добыча руды во всех шести рудниках. Также остановлена работа на трёх фабриках из четырёх, в свою очередь последняя опустошает запасы на складах.

Также в белорусских телеграм-каналах сообщается, что к акции солидарности присоединилась часть персонала группы «А100», которая является генеральным партнёром минского клуба.

Ранее фан-клуб минского «Динамо» BYzone объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси. Напомним, что генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков публично поддерживает президента страны Александра Лукашенко.

Фан-клуб минского «Динамо» объявил бойкот клубу из-за политической ситуации в Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020