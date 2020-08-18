Генеральный спонсор минского «Динамо» полностью остановил добычу руды

Генеральный спонсор ХК «Динамо» Минск «Беларуськалий» вышел на забастовку из-за несогласия с результатами выборов и насилием со стороны силовиков, сообщает издание Onliner. Прямо сейчас прекращена добыча руды во всех шести рудниках. Также остановлена работа на трёх фабриках из четырёх, в свою очередь последняя опустошает запасы на складах.
Также в белорусских телеграм-каналах сообщается, что к акции солидарности присоединилась часть персонала группы «А100», которая является генеральным партнёром минского клуба.
Ранее фан-клуб минского «Динамо» BYzone объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси. Напомним, что генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков публично поддерживает президента страны Александра Лукашенко.
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