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Эллер — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтон» способен быстро всё исправить

Эллер — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтон» способен быстро всё исправить
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился ожиданиями от четвёртого матча в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3).

«Третий матч был пока лучшим в нашем исполнении, но мы можем играть ещё сильнее. Я считаю, что мы способны всё быстро исправить. Вчера вечером мы собрались командой, хорошо провели время. Были вместе, пообщались, посмеялись и уже начали готовиться к следующей игре», – цитирует Эллера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды отыграться в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.

Рирден — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтону» нужно верить, что мы способны победить
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