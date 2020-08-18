Эллер — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтон» способен быстро всё исправить

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился ожиданиями от четвёртого матча в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3).

«Третий матч был пока лучшим в нашем исполнении, но мы можем играть ещё сильнее. Я считаю, что мы способны всё быстро исправить. Вчера вечером мы собрались командой, хорошо провели время. Были вместе, пообщались, посмеялись и уже начали готовиться к следующей игре», – цитирует Эллера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды отыграться в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.