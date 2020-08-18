Эллер — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтон» способен быстро всё исправить
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился ожиданиями от четвёртого матча в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3).
«Третий матч был пока лучшим в нашем исполнении, но мы можем играть ещё сильнее. Я считаю, что мы способны всё быстро исправить. Вчера вечером мы собрались командой, хорошо провели время. Были вместе, пообщались, посмеялись и уже начали готовиться к следующей игре», – цитирует Эллера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды отыграться в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.
Рирден — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтону» нужно верить, что мы способны победить
- 18 августа 2020
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:04
-
12:40
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
10:54
-
10:44
-
10:20
-
09:53
-
09:30
-
08:59
-
08:20
-
08:14
-
07:40
-
07:06
-
06:40
-
06:11
-
06:01
-
05:43
-
03:34
-
00:42
- 17 августа 2020
-
23:59
-
23:52
-
23:13
-
22:56
-
22:40
-
22:01
-
21:56
-
21:35
-
21:02
Партнерский контент