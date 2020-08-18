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Получивший сотрясение мозга Бекстрём тренировался отдельно от «Вашингтона»

Получивший сотрясение мозга Бекстрём тренировался отдельно от «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Шведский нападающий Никлас Бекстрём работал на последней тренировке столичной команды отдельно от основного состава. Участие Никласа в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» в настоящий момент остаётся под большим вопросом.

Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил сотрясение мозга после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Во втором и третьем матчах противостояния Никлас принять участие не сумел.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды отыграться в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.

Рирден — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтону» нужно верить, что мы способны победить
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