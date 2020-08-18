Немчинов: Тротц знает все сильные и слабые стороны «Вашингтона»

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением о серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3-0).

«После рестарта этого странного сезона команды, которые играли в квалификационном раунде плей-офф, имеют преимущество. «Айлендерс» зарубились с «Флоридой» (3:1), в то время как «Вашингтон» проводил только полутоварищеские игры за посев. Сейчас это сказывается. Плюс не надо забывать, что клуб из Нью-Йорка обладает отличным составом.

В прошлом году в первом раунде плей-офф они уверенно обыграли «Питтсбург» (4:0). Плюс Тротц много лет работал в столичном клубе, досконально знает все сильные и слабые стороны соперника. Ну и, наконец, великолепная игра Семёна Варламова, который выручает свою команду в самые важные моменты. Все эти факторы сложились воедино, и «Вашингтон» пока безнадёжно проигрывает», — приводит слова Немчинова «Известия».