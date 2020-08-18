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«Северсталь» не будет продавать абонементы на сезон-2020/2021

«Северсталь» не будет продавать абонементы на сезон-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» не будет продавать абонементы на сезон-2020/2021, информирует официальный сайт клуба.

«Актуальная информация по продаже билетов и абонементов на сезон-2020/2021. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого числа зрителей (более 50%) вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться. Продажа билетов на первую серию домашних игр будет осуществляться после 31 августа при условии снятия ограничений на допуск зрителей на крытые объекты спорта», — указано в заявлении клуба.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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