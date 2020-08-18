В «Сибири» — 11 положительных тестов на коронавирус. Клуб снялся с турнира в Челябинске

В новосибирской «Сибири» произошла вспышка коронавируса, о чём клуб сообщил в своей официальной группе во «ВКонтакте».



«Хоккейный клуб «Сибирь» сообщает, что по результатам тестирования с целью выявления заражения короновирусом COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с меморала Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды. В течение трёх суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора.



В связи с данными обстоятельствами ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения», — указано в заявлении клуба.