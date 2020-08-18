Вайсфельд: заменить Доуса — это как заменить Умарка. На рынке замены просто нет

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» под руководством Билла Питерса.



«При смене главного тренера стиль команды меняется всегда. Для «Автомобилиста» очень важно, насколько быстро Билл Питерс поймёт специфику КХЛ. У североамериканских тренеров в нашей стране это происходит по-разному. Кто-то очень быстро схватывает все тонкости, а кто-то так и не может их понять. Летом «Автомобилист» расстался с Доусом, а взамен взял нескольких крепких нападающих, увеличив длину «скамейки». Думаю, менеджмент не ставил перед собой задачу найти замену Доусу, потому что это из разряда замены Умарку. Её на рынке просто нет. В прошлом регулярном чемпионате Найджел набрал 50 очков, и при этом сезон для него получился не слишком успешным. Подобных хоккеистов в КХЛ очень мало», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.