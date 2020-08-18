Йордан: всем в «Амуре» нравился хоккей Гулявцева. Тяжело было узнать про его уход

Защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан рассказал про жизнь на Дальнем Востоке.
«Честно? Мне очень нравится! Люди всегда здороваются с тобой на улицах. Конечно, зимой очень холодно, но солнце в то же время светит постоянно. Даже после длинных поездок солнце подпитывает тебя энергией. Например, в Москве или Казани его не так много зимой, и всё вокруг становится депрессивнее.
Чем занимаюсь в полётах? Пару лет назад я, наверное, прочитал около 12-13 книг за сезон. Наверное, никогда не читал так много в своей жизни!
Уход Гулявцева? Александр Вячеславович – отличный тренер и человек. Для меня лично было тяжело узнавать такие новости, уверен, что и для партнёров тоже. Всем в команде нравится тот хоккей, в который мы играли. Что касается него, то семья всегда на первом месте, желаю ему удачи и чтобы всё разрешилось. Павел Торгаев занял его место, он хочет играть в тот же хоккей, не думаю, что будут трудности», — цитирует Йордана официальный сайт КХЛ.
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