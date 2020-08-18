Уилсон: «Вашингтону» нужно выиграть, а дальше будет видно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился ожиданиями от четвёртого матча серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Напомним, «столичные» уступают в серии со счётом 0-3.
«Надо выиграть, а дальше будет видно. Это вполне реально. Нам некуда отступать, всё начинается прямо сейчас. Я надеюсь, что ребята прибавят, и мы прорвёмся. Мы столкнулись с проблемами, пришло время собраться или для нас всё закончится», — приводятся слова Уилсона на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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