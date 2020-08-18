«Авангард»: желаем Ржиге здоровья, его родным и близким — веры в лучшее

Омский «Авангард» отреагировал на новость, что 61-летний тренер Милош Ржига был госпитализирован.



«По сообщениям СМИ, экс-тренер «Авангарда» Милош Ржига находится в больнице в критическом состоянии. Желаем ему здоровья, а родным и близким — терпения и веры в лучшее», — указано в сообщении клуба в «Твиттере».



61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщается, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывается.



В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте» и СКА. Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. В мае этого года сообщалось, что чех может возглавить «Барыс».