Барахтин: Еронко дал мне понять, что «Авангард» будет лучшим вариантом продолжения карьеры

«Авангард» заключил трёхсторонний контракт с 17-летним нападающим Александром Барахтиным, информирует официальный сайт клуба.



«Когда сезон остановили из-за пандемии, глава нашей организации принял решение отправить всех по домам, а обучение продолжить онлайн, поэтому выпускной класс все ребята закончили дистанционно – этим я и занимался на карантине. Были и другие проблемы: у меня закончились американская и канадская визы, так что я уже не мог продолжать карьеру за океаном – и именно в этот момент со мной на контакт вышел ассистент генменеджера «Авангарда» Игорь Еронко. Он дал понять, что в Омске молодёжи уделяется особое внимание, что система будет заточена на развитие игроков и их попадание в основу, так что «Авангард» стал для меня лучшим вариантом продолжения карьеры. У меня были и другие предложения, но посмотрел, что тут новая академия, инфраструктура, новая система, перспективная команда по составу, прекрасные тренеры – «Авангард» оказался предпочтительнее других клубов по всем пунктам, это одна из лучших организаций в нашей стране», — цитирует Барахтина официальный сайт «Авангарда».