Член Зала славы НХЛ Хаверчук ушёл из жизни в 57 лет

Член Зала славы Национальной хоккейной лиги Дэйл Хаверчук скончался на 58-м году жизни, о чём сообщил его сын Эрик в «Твиттере». В последние годы жизни Хаверчук боролся с онкологическим заболеванием.



«После невероятно смелой и сложной борьбы с раком папа ушёл из жизни. Моя семья очень гордится им и его борьбой», — написал Эрик Хаверчук в «Твиттере».



Хаверчук был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 1981 году под общим первым номером. Помимо «Виннипега» канадский нападающий выступал за «Баффало», «Сент-Луис» и «Филадельфию». На его счету 1188 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1409 (518+ 891) очков. Хаверчук пять раз участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ, в 2001 году был включен в Зал хоккейной славы.