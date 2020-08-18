«Салават Юлаев» взял на турнир в Казани 28 хоккеистов

Уфимский «Салават Юлаев» отправился на предсезонный турнир в Казань, информирует официальный сайт команды. Команда Томи Лямся проведёт на турнире четыре матча Кубке чемпионом, на котором поочерёдно сыграет с магнитогорским «Металлургом», СКА из Санкт-Петербурга и хозяевами турнира – казанским «Ак Барсом».
Состав команды:
вратари: Богдан Выприцкий, Юха Метсола, Владислав Сухачёв;
защитники: Евгений Бирюков, Павел Коледов, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Григорий Панин, Алексей Семёнов, Кирилл Цулыгин;
нападающие: Родион Амиров, Илья Баранов, Данил Башкиров, Михаил Воробьёв, Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Сакари Маннинен, Артём Пименов, Алексей Пустозёров, Никита Сошников, Егор Сучков, Тему Хартикайнен, Пётр Хохряков.
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