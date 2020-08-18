Пастрняк вернулся к тренировкам с «Бостоном», Бержерон и Маршан не занимались
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк вернулся к тренировкам с командой, информирует официальный сайт «мишек». В занятии не принимали участия травмированные форварды Патрис Бержерон и Брэд Маршан. Напомним, «Бостон» ведёт в серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 3-1.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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