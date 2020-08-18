Йордан: вокруг Якупова ходит много слухов. Если он останется, то сделает «Амур» сильнее

Защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан рассказал, как проходят тренировки с нападающим Наилем Якуповым.
«Когда я прилетел в Хабаровск, то мы три-четыре дня работали совместно с Якуповым. Много слухов ходит вокруг него, если он останется, то сделает «Амур» сильнее. У него невероятный бросок, на первых тренировках он был просто машиной. Он заботится о себе, переживает за команду и хочет стать лучше. Наиль – хороший пример для молодых ребят, о том, как нужно работать, чтобы достичь чего-то в карьере.
Президент клуба — легендарный Александр Могильный? Вы правы, он настоящая легенда в хоккейном мире. Он не выходит с нами на лёд, но смотрит тренировки, игры. Если нужно он всегда спустится в раздевалку и подскажет какие-то вещи. Когда он приходит к нам, то показывает, что переживает за команду и хочет сделать её лучше», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 18 августа 2020
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