Йордан: вокруг Якупова ходит много слухов. Если он останется, то сделает «Амур» сильнее

Защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан рассказал, как проходят тренировки с нападающим Наилем Якуповым.



«Когда я прилетел в Хабаровск, то мы три-четыре дня работали совместно с Якуповым. Много слухов ходит вокруг него, если он останется, то сделает «Амур» сильнее. У него невероятный бросок, на первых тренировках он был просто машиной. Он заботится о себе, переживает за команду и хочет стать лучше. Наиль – хороший пример для молодых ребят, о том, как нужно работать, чтобы достичь чего-то в карьере.



Президент клуба — легендарный Александр Могильный? Вы правы, он настоящая легенда в хоккейном мире. Он не выходит с нами на лёд, но смотрит тренировки, игры. Если нужно он всегда спустится в раздевалку и подскажет какие-то вещи. Когда он приходит к нам, то показывает, что переживает за команду и хочет сделать её лучше», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.