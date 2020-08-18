Коваленко — о режиме плей-офф НХЛ: для выходцев из СССР здесь нет ничего нового

Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о ходе плей-офф НХЛ.



«Звёзды, опытные игроки привыкли играть на особой энергетике и при полных трибунах, когда к ним приковано все внимание болельщиков и СМИ. Именитые игроки — люди, ценящие комфорт и, как правило, семейные, с большим количеством детей, а общение внутри семьи — один из факторов их успеха. Но нынешний плей-офф проводится в так называемых „пузырях“ — фактически в условиях карантина, когда игроки собраны в двух городах и закрыты внутри команды. Нет непосредственного контакта с семьями, болельщиками, прессой. В психологическом плане нынешний плей-офф — особый вид хоккея, он проводится в условиях, которые для многих не очень комфортны.



Нет сомнений в профессионализме игроков, хоккейный хлеб — очень тяжелый. Другое дело, что не у всех настрой стопроцентный, что показала громкая история с вратарем „Бостона“ Раском, который, видимо, выбрал семью.



Могу сказать, что для нас, выходцев из СССР, в нынешнем режиме плей-офф нет ничего нового — в свое время мы постоянно сидели на таких сборах и в таких „казармах“. Но, подозреваю, многим североамериканцам такие условия крайне непривычны, тем более что клубы собраны в Канаде и, в частности, в таком довольно специфическом городе, как Эдмонтон», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.