«Филадельфия» снова победила «Монреаль» и повела в серии со счётом 3-1

В Торонто, на Скотиабанк-Арена завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Филадельфией Флайерз».

Команда из Пенсильвании открыла счёт в матче уже на седьмой минуте, шайбой отметился Михаэль Раффль, которому ассистировали Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. Во втором периоде «Филадельфия» усилиями Филипа Майерса удвоила преимущество. В третьем периоде телезрители голов не увидели. «Филадельфия» одержала вторую сухую победу кряду — 2:0.

Таким образом, подопечные Алена Виньо повели в серии со счётом 3-1. Следующий матч «Филадельфии» и «Монреаля» может стать последним в серии. Он пройдёт в ночь на 20 августа также на Скотиабанк-Арена.