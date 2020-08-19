«Филадельфия» снова победила «Монреаль» и повела в серии со счётом 3-1
В Торонто, на Скотиабанк-Арена завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Филадельфией Флайерз».
Команда из Пенсильвании открыла счёт в матче уже на седьмой минуте, шайбой отметился Михаэль Раффль, которому ассистировали Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. Во втором периоде «Филадельфия» усилиями Филипа Майерса удвоила преимущество. В третьем периоде телезрители голов не увидели. «Филадельфия» одержала вторую сухую победу кряду — 2:0.
Таким образом, подопечные Алена Виньо повели в серии со счётом 3-1. Следующий матч «Филадельфии» и «Монреаля» может стать последним в серии. Он пройдёт в ночь на 20 августа также на Скотиабанк-Арена.
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