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Антон Худобин совершил невероятное спасение черенком клюшки в игре с «Калгари»

Антон Худобин совершил невероятное спасение черенком клюшки в игре с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) состоялась 5-я встреча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз». Победу в матче со счётом 2:1 одержали номинальные хозяева – игроки «Далласа». Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа», которого от выхода в следующий раунд Кубка Стэнли отделяет лишь одна победа.

На 8-й минуте 3-го периода российский вратарь «Далласа» Антон Худобин спас свою команду от пропущенной шайбы, совершив невероятное спасение черенком клюшки после резкого и мощного броска из под защитника от шведского нападающего «Калгари» Элиаса Линдхольма. Бросок форварда «Флэймз» оказался такой силой, что в итоге выбил из рук клюшку у 34-летнего голкипера.

Видео спасения Худобина в игре с «Калгари» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В матче с «Калгари» Худобин отразил 28 из 29 бросков по воротам и стал одним из главных героев встречи.

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