Андрей Чибисов: готов вернуться в НХЛ, если будет шанс

27-летний российский нападающий Андрей Чибисов, вернувшийся этим летом из Северной Америки в магнитогорский «Металлург», рассказал о причинах перехода и возможном возвращении за океан.
«В сложившейся ситуации самый лучший вариант — остаться в России. Была бы возможность продолжить карьеру за океаном, я ее бы рассмотрел. Но для этого нужно точное понимание, как пройдет следующий сезон. Поскольку они даже не знают, будет ли он, действовать на авось и рисковать просидеть 10 месяцев без хоккея нерентабельно. Ни одна тренировка не заменит игру. Для меня было бы тяжело остаться без практики. А в НХЛ даже не знают пока, в декабре они начнут или в январе. Там то говорят, что сезона не будет, то говорят, что сыграют 10 матчей, а потом опять будет такой же плей-офф, как сейчас. Называются какие-то даты, но на бумаге ничего не прописано. Поэтому смысл был бы оставаться там только при наличии конкретного предложения от хорошего клуба и четкого понимания, когда начнется сезон. Иначе есть риск просто долго сидеть и куковать. Мне это точно не по душе. Оставаться в Северной Америке видел смысл только при понимании, что будет серьезный шанс в НХЛ.
АХЛ уже не рассматриваю. А в НХЛ готов вернуться, если будет шанс. Буду стараться сделать так, чтобы снова обратили на меня внимание», — приводят слова Чибисова «Известия».
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