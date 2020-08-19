Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд в матче с «Айлендерс»
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:2 в пользу «Вашингтона».
Третью шайбу «Кэпиталз» забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин, в качестве ассистента выступил Дмитрий Орлов.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео второго гола Александра Овечкина можно на сайте «Яндекс. Эфир».
В текущем плей-офф 34-летний российский форвард принял участие в 7 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, заработав коэффициент полезности «+1».
Счёт в серии до четырёх побед 3-0 в пользу «Айлендерс».
Овечкин сравнял счёт в игре с «Айлендерс», прошив Варламова мощным броском
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