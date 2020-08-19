Александр Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ, опередив Кросби и Хоу

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Теперь на его счету 69 шайб в 135 матчах плей-офф в карьере. Таким образом, капитан «столичных» вышел на 18-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Сидни Кросби и Горди Хоу, забивших по 68 голов. Следующей целью для Александра является результат Стива Айзермана (70 голов).

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122), второе место занимает Марк Мессье (109), топ-3 замыкает Яри Курри (106).