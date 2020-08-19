Овечкин повторил результат Робитайла по голам в матчах с угрозой вылета из плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».
Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский форвард вышел на шестое место по голам в матчах с угрозой вылета из плей-офф. В активе Александра стало 13 шайб в 25 матчах, когда одно поражение отделяло столичных от завершения сезона. Столько же голов в активе Люка Робитайла и Брайана Троппа.
Рекорд по этому показателю принадлежит Марку Мессье (16), второе место делят Яромир Ягр, Жильбер Перро, Морис Ришар и форвард «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс (все по 15).
Столичные уступают в серии со счётом 1-3, а это означает, что каждый последующий матч с «Айлендерс» будет относиться к категории встреч с угрозой вылета из плей-офф. В аналогичной ситуации находится и «Каролина» Уильямса в серии с «Бостон Брюинз».
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