Холтби стал первым голкипером в истории «Вашингтона», одержавшим 50 побед в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».
Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби отразил 24 броска из 26, став 21-м вратарём в истории НХЛ, одержавшим 50 побед в плей-офф. При этом канадский голкипер стал первым голкипером в истории столичной команды, кому покорилось это достижение. За карьеру в НХЛ Брэйден провёл 95 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли.
Второе место в «Вашингтоне» по победам в плей-офф занимает Олаф Колциг (20), топ-3 замыкает Дон Бопре (18), в пятёрку лучших также входят Пит Питерс (15) и нынешний голкипер «Айлендерс» Семён Варламов (10).
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