Овечкин: все понимали, что этот матч мог стать последним для «Вашингтона» в сезоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в четвёртом матче серии первого раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). После этой победы «столичные» смогли продлить серию, счёт в которой стал 3-1 в пользу «островитян».
«Если мы собираемся играть так, как сыграли четвёртый матч, то у нас есть неплохие шансы «вернуться» в серию. Но мы будем играть по одному матчу за раз, двигаться шаг за шагом. Одну победу мы получили, переходим к следующей игре.
В первом периоде мы не играли в свой хоккей. Гол Кузнецова придал нам хороший импульс, Холтби сделал несколько важных сейвов, а «убитое» моё удаление при счёте 0:2 было очень важным. Парни ложились под броски, играли самоотверженно. Что говорили в первом перерыве в раздевалке? Не было много слов. Все понимали, что происходит. Понимали, что этот матч мог стать последним в сезоне», — сказал Овечкин.
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