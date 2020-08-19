Овечкин забил победный гол в день рождения своего сына Сергея

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил голевой дубль в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии, вторая из этих шайб стала для «столичных» победной и спасла команду от раннего вылета из плей-офф. Эти важнейшие голы Овечкин забил в день рождения своего первенца Сергея Овечкина, которому исполнилось 2 года. Отметим, что по московскому времени день рождения Овечкина-младшего пришёлся на вторник, 18 августа.
Овечкина-младшего торжественно поздравили дома, вручив ему большой торт. Сам капитан «Вашингтона» не смог лично поздравить сына, так как находится внутри «пузыря» в Торонто, но по видеосвязи он спел Сергею песню «С днём рождения».
Фото празднования дня рождения Овечкина-младшего можно посмотреть в «твиттере» журанлистки NBC Sports Джордан Джорджио.
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