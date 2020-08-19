Джон Карлсон вышел на третье место по голевым передачам за «Вашингтон» в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

Защитник столичной команды Джон Карлсон оформил ассистентский дубль, по разу ассистировав Евгению Кузнецову и Александру Овечкину. Теперь в активе американского хоккеиста стало 48 результативных передач за «Вашингтон» в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в клубной истории. Карлсон превзошёл результат Дэйла Хантера (47).

Клубный рекорд принадлежит травмированному Никласу Бекстрёму (71), второе место занимает капитан команды Александр Овечкин (62).