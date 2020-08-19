Кузнецов — о новой стрижке: всё, что происходит в команде, должно оставаться в команде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал решение побриться налысо перед четвёртым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).

Турнирная таблица и расписание матчей Кубка Стэнли 2020 года.

«Всё, что происходит в команде, должно оставаться в команде», — сказал Кузнецов на послематчевой пресс-конференции в ответ на просьбу объяснить свой новый имидж.

Статистика Евгения Кузнецова в нынешнем плей-офф НХЛ.

Очевидно, это было сделано для привлечения удачи, которая оказалась на стороне россиянина, забившего важный гол в матче. Российский форвард забросил первую шайбу команды в матче, в эффектном проходе переиграв голкипера «островитян» Семёна Варламова.