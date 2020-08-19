Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 0:2 (1-3). Главным героем матча снова стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, во второй встрече кряду оставивший ворота в неприкосновенности
«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:1 (3-2). Российский голкипер номинальных хозяев Антон Худобин парировал 28 бросков.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 (3-1). В ходе матча «островитяне» вели с преимущество в две шайбы, но голы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина позволили столичной команде зацепиться за серию.
«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (4-1). Команда Питера Дебура стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ.
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