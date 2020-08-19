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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 0:2 (1-3). Главным героем матча снова стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, во второй встрече кряду оставивший ворота в неприкосновенности

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Раффль (Кутюрье, Ворачек) – 06:32' (5x5)   0:2 Майерс (Конечны, Хейз) – 37:04' (5x5)

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:1 (3-2). Российский голкипер номинальных хозяев Антон Худобин парировал 28 бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
19 августа 2020, среда. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бенн (Сегин) – 10:13' (4x5)   1:1 Баклунд – 19:14' (5x5)   2:1 Клингберг (Янмарк) – 41:12' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 (3-1). В ходе матча «островитяне» вели с преимущество в две шайбы, но голы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина позволили столичной команде зацепиться за серию.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 августа 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пажо (Мейфилд, Сизикас) – 03:50' (5x5)   2:0 Барзал (Ледди, Грин) – 09:16' (5x5)   2:1 Кузнецов (Карлсон, Холтби) – 23:35' (4x4)   2:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 25:29' (5x4)   2:3 Овечкин (Орлов) – 43:40' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (4-1). Команда Питера Дебура стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
19 августа 2020, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Тэйвз (Кубалик, Саад) – 10:32' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Строум, Мёрфи) – 18:19' (5x5)   1:2 Пасиоретти (Макнэбб, Карлссон) – 19:29' (5x5)   2:2 Стоун (Карлссон, Пасиоретти) – 20:57' (5x5)   2:3 Кейн (Каджула) – 24:02' (5x5)   3:3 Мартинес (Смит, Шмидт) – 27:28' (5x4)   4:3 Так (Маршессо, Теодор) – 41:34' (5x5)
Овечкин повторил результат Робитайла по голам в матчах с угрозой вылета из плей-офф
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