Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 0:2 (1-3). Главным героем матча снова стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, во второй встрече кряду оставивший ворота в неприкосновенности

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:1 (3-2). Российский голкипер номинальных хозяев Антон Худобин парировал 28 бросков.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 (3-1). В ходе матча «островитяне» вели с преимущество в две шайбы, но голы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина позволили столичной команде зацепиться за серию.

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (4-1). Команда Питера Дебура стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ.