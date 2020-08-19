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Рирден — о камбэке «Вашингтона»: перелом начался во второй половине первого периода

Рирден — о камбэке «Вашингтона»: перелом начался во второй половине первого периода
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2, 1-3). В ходе матча «столичные» уступали со счётом 0:2.

«Думаю, перелом начался во второй половине первого периода. Мы получили представление, как должны играть, если собираемся продолжать участвовать в этом турнире. Мы начали навязывать свою волю, отвоёвывать пространство, добившись некоторого прогресса в зоне нападения. Это очень важно для успеха нашей команды.

Если мы не продолжим усердно работать, не добьёмся успеха. Нам нужно соответствовать той трудовой этике и тому духу соперничества, которые мы продемонстрировали в последние 50 минут игры», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

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