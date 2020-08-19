Паньотта: Кузнецов стал настоящим зверем для «Вашингтона». Его гол разжёг огонь команды

Главный редактор Hockey's lifestyle magazine Дэвид Паньотта поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2, 1-3). В ходе матча «столичные» уступали со счётом 0:2.
«Как бы круто сегодня ни выглядел Овечкин с шайбой и без неё, настоящим зверем для «Вашингтона» стал Кузнецов. Его гол разжёг огонь команды. Он постоянно создавал шансы в атаке, даже несмотря на двойные смены», — отметил Паньотта.
Российский форвард Евгений Кузнецов забросил первую шайбу команды в матче, в эффектном проходе переиграв голкипера «островитян» Семёна Варламова. Перед матчем нападающий предстал в необычном имидже. Форвард «Вашингтона» побрился наголо. Это произошло после того, как столичный клуб трижды уступил и оказался на грани вылета из плей-офф.
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