«Вместе гуляем, вместе и умрём». Оши рассказал, как Овечкин предложил идею поменять имидж

На четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» ряд игроков «Вашингтон Кэпиталз» вышли в обновлённых имиджах. Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Радко Гудас и Илья Ковальчук вышли с эспаньолками, а Евгений Кузнецов пошёл ещё дальше и помимо бороды наголо побрил голову.

После матча Оши сообщил, что смена имиджа была идеей Овечкина: «Мы переписывались в нашем чате. Ови это начал, ну, знаете, «мы вместе гуляем и вместе умрём».

Матч завершился победой команды Тодда Рирдена со счётом 3:2. В составе «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Овечкин, ещё один гол забил Кузнецов (также в его активе голевая передача).