Барзал: «Вашингтон» изучил нас по видео. Нужно сделать то же самое и совершить прорыв

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 3-1).

«Овечкин забил важнейший гол в большинстве, шансы были и у нас. Нам нужно найти способ реализовать лишнего. Перед началом серии мы знали, что спецбригады будут решающим фактором в некоторых матчах.



Я бы не сказал, что сегодня дело было в этом, но для них тот гол стал очень важным. Нам нужно внести кое-какие изменения. Их меньшинство проделало хорошую работу, изучив нас по видео. Нам нужно сделать то же самое и совершить прорыв», – цитирует Барзала пресс-служба НХЛ.

У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).