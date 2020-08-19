Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в Кубке чемпионов, обыграв уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:4.



В начале первого периода Сергей Плотников вывел «Магнитку» вперёд, реализовав численное большинство. В середине периода Богдан Потехин увеличил преимущество магнитогорского клуба с передачи Плотникова. На 26-й минуте Егор Мартынов забил третью шайбу в ворота Юхи Метсолы.

До конца второго периода команды обменялись голами. Шайбы на счету Александр Кадейкина и Максима Карпова. В третьем периоде «Салават» сравнял счёт усилиями Сакари Маннинена и Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. За полторы минуты до конца основного времени Тейлор Бек вновь вывел «Металлург» вперёд.

Напомним, что Кубок чемпионов будет проходить в Казани с 19 по 23 августа. В турнире сыграют обладатели Кубка Гагарина: «Ак Барс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев» и СКА. В следующем матче «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», а «Салават» — со СКА. Матчи состоятся 20 августа.