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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в Кубке чемпионов, обыграв уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:4.

В начале первого периода Сергей Плотников вывел «Магнитку» вперёд, реализовав численное большинство. В середине периода Богдан Потехин увеличил преимущество магнитогорского клуба с передачи Плотникова. На 26-й минуте Егор Мартынов забил третью шайбу в ворота Юхи Метсолы.

До конца второго периода команды обменялись голами. Шайбы на счету Александр Кадейкина и Максима Карпова. В третьем периоде «Салават» сравнял счёт усилиями Сакари Маннинена и Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. За полторы минуты до конца основного времени Тейлор Бек вновь вывел «Металлург» вперёд.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
19 августа 2020, среда. 13:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Плотников (Дронов, Прохоркин) – 03:25' (5x4)   2:0 Потехин (Плотников) – 12:30' (5x5)   3:0 Мартынов (Бек, Яковлев) – 25:48' (5x4)   3:1 Кадейкин (Лисовец, Воробьёв) – 32:04' (5x5)   4:1 Карпов (Чибисов) – 36:53' (5x5)   4:2 Маннинен (Гранлунд, Сошников) – 40:30' (5x4)   4:3 Хартикайнен (Ларсен, Сошников) – 49:51' (5x4)   4:4 Хартикайнен (Гранлунд, Сошников) – 52:40' (5x3)   5:4 Бек – 58:27' (5x4)

Напомним, что Кубок чемпионов будет проходить в Казани с 19 по 23 августа. В турнире сыграют обладатели Кубка Гагарина: «Ак Барс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев» и СКА. В следующем матче «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», а «Салават» — со СКА. Матчи состоятся 20 августа.

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