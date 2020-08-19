Брюквин: не знаю, как объяснить, почему так хорошо пошло в звене Линдберга

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился впечатлениями от контрольного матча с «Витязем» (4:1).
«Не знаю даже, как объяснить, почему так хорошо пошло в звене Линдберга. Тренируемся, стараемся разговаривать друг с другом, поэтому и получается. Нормально я разговариваю с легионерами, у меня же всё хорошо с английским языком, я ведь год в Канаде отыграл. Общаемся и понимаем друг друга.
Сложно рассказать, какая конкретно у меня роль в этом звене. Пулккинен больше заточен на бросок, он острый форвард. Линдберг хорошо держит шайбу и играет в пас. Наверное, я должен подыгрывать им и больше создавать остроты у ворот соперника.
Не назову себя главным буллитёром «Динамо». Просто знаю, куда надо бросать. Другие ребята советов не спрашивают, они и сами видят, что я делаю.
Таких мастеров, как звено Шипачёва, не сдвинуть. Нам без разницы, кто первое, а кто второе звено. Главное, чтобы результат был. Хочется, чтобы ребята быстрее вернулись в строй, и мы налаживали командную игру. Они уже тренируются в общей группе», — передаёт слова Брюквина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 августа 2020
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