Тикканен: Лукашенко просто заботится о своей стране, хотя его называют диктатором
Легендарный в прошлом финский нападающий, пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен поделился мнением о ситуации с беспорядками в Беларуси, в результате которых европейское сообщество может бойкотировать ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге. Напомним, беспорядки начались после выборов президента Беларуси, на которых победил Александр Лукашенко.
«Сложившаяся ситуация с беспорядками никак не должна повлиять на проведение чемпионата мира в Беларуси. Турнир уже отдан Минску и Риге, а политика никоим образом не должна влиять на спорт. Кроме того Лукашенко — фанат хоккея, как и Путин. Он просто заботится о своей стране, хотя его называют диктатором», — приводит слова Тикканена Ilta-Sanomat.
- 19 августа 2020
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