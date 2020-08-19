Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тикканен: Лукашенко просто заботится о своей стране, хотя его называют диктатором

Тикканен: Лукашенко просто заботится о своей стране, хотя его называют диктатором
Хоккей / Прочие 0

Легендарный в прошлом финский нападающий, пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен поделился мнением о ситуации с беспорядками в Беларуси, в результате которых европейское сообщество может бойкотировать ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге. Напомним, беспорядки начались после выборов президента Беларуси, на которых победил Александр Лукашенко.

«Сложившаяся ситуация с беспорядками никак не должна повлиять на проведение чемпионата мира в Беларуси. Турнир уже отдан Минску и Риге, а политика никоим образом не должна влиять на спорт. Кроме того Лукашенко — фанат хоккея, как и Путин. Он просто заботится о своей стране, хотя его называют диктатором», — приводит слова Тикканена Ilta-Sanomat.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020