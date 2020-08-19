И. Воробьёв: Мозякин и Кулёмин пропустят турнир, они готовятся дома

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4).
«Мы прилично смотрелись в ситуации „5 на 5“, но в третьем периоде нахватали удалений, сами вернули „Салават Юлаев“ в игру. Потом забили и выиграли. Мозякин и Кулёмин пропустят турнир. Они готовятся по своей программе дома», — рассказал Воробьёв на пресс-конференции.
В начале первого периода Сергей Плотников вывел «Магнитку» вперёд, реализовав численное большинство. В середине периода Богдан Потехин увеличил преимущество магнитогорского клуба с передачи Плотникова. На 26-й минуте Егор Мартынов забил третью шайбу в ворота Юхи Метсолы. До конца второго периода команды обменялись голами. Шайбы на счету Александра Кадейкина и Максима Карпова. В третьем периоде «Салават» сравнял счёт усилиями Сакари Маннинена и Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. За полторы минуты до конца основного времени Тейлор Бек вновь вывел «Металлург» вперёд.
- 19 августа 2020
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