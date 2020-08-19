«Вашингтон» подписал голкипера Зака Фукале

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с голкипером Заком Фукале, информирует официальный сайт «столичного» клуба. 25-летний канадский страж ворот заключил двустороннее соглашение сроком на один сезон, при условии игры в основной команде он получит $ 700 тыс. за сезон.



В сезоне-2019/2020 Фукале выступал в ECHL за «Орландо», проведя 24 матча и отражая 92,8% бросков. Также вратарь провёл один матч в АХЛ.



Напомним, вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму, из-за которой пропускает плей-офф.



Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».