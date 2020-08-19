«Автомобилист» отправил в список отказов Евгения Мозера

Екатеринбургский «Автомобилист» отправил в список отказов нападающего Евгения Мозера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного директора «Автомобилиста» Олега Гросса. Напомним, 30 апреля клуб подписал с Мозером новый однолетний контракт.
Евгений родился 18 мая 1993 года в Омске, воспитанник “Авангарда”. Праворукий форвард-универсал, способный играть как в центре, так и на фланге. Рост 185 см. Профессиональную карьеру начинал в “Омских Ястребах”, с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ.
В 2014 году перешёл в нижегородское “Торпедо”, за которое выступал четыре года. Один сезон провёл в московском “Динамо”. Всего в КХЛ сыграл 334 матча, набрав 81 (46+35) очко. Евгений перешёл в “Автомобилист” год назад, сыграл 38 матчей, набрав 7 (5+2) очков.
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