Тренер «Чикаго»: игра «Вегаса» — разыгрывать шайбу в чужой зоне
Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением об игре «Вегас Голден Найтс», которому его команда уступила в первом раунде плей-офф (1-4).
«Они стремятся разыгрывать шайбу в чужой зоне. Это их игра. Мало того что нужно отобрать у них шайбу, требуется ещё безопасно вывести её из своей зоны. А это непросто — они сразу же включаются в прессинг.
В своей зоне „Голден Найтс“ старается создать численное преимущество в каждом эпизоде. Если вбросили шайбу и надеетесь выиграть её у борта, зря. Вам этого не позволят. Как только один из них включается в борьбу, к нему на помощь идёт второй, потом третий. Нужны более креативные входы в зону», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.
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