Хартли: у «Авангарда» переизбыток игроков, нужно принимать решения
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли после контрольного матча с хабаровским «Амуром» (2:1 ОТ) прокомментировал селекционную политику клуба.
«У нас осталось три матча перед сезоном. Перед выездом в Петербург на турнир нам нужно будет сокращать состав. Переходы игроков — нормальное явление. Сейчас у нас переизбыток игроков, так что в ближайшее время надо будет принимать решения.
Что касается Евгения Грачёва, он классный игрок и человек, получал удовольствие от работы с ним. Но в ситуации с потолком зарплат мы вынуждены с кем-то расставаться. Мы всё обсудили, взвесили и решили, что будет лучше дать возможность Грачёву поехать играть в другой клуб», – приводит слова специалиста РИА «Новости».
- 19 августа 2020
-
22:14
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:19
-
21:07
-
20:44
-
20:32
-
20:07
-
19:23
-
19:15
-
19:05
-
18:52
-
18:36
-
18:22
-
17:44
-
17:09
-
17:02
-
16:34
-
16:14
-
16:04
-
15:30
-
15:13
-
14:58
-
14:36
-
14:15
-
13:59
-
13:35
-
13:01
-
12:42
-
12:16
-
12:00
-
11:54
-
11:35
-
11:10
Партнерский контент