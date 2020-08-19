Хартли: у «Авангарда» переизбыток игроков, нужно принимать решения

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли после контрольного матча с хабаровским «Амуром» (2:1 ОТ) прокомментировал селекционную политику клуба.



«У нас осталось три матча перед сезоном. Перед выездом в Петербург на турнир нам нужно будет сокращать состав. Переходы игроков — нормальное явление. Сейчас у нас переизбыток игроков, так что в ближайшее время надо будет принимать решения.



Что касается Евгения Грачёва, он классный игрок и человек, получал удовольствие от работы с ним. Но в ситуации с потолком зарплат мы вынуждены с кем-то расставаться. Мы всё обсудили, взвесили и решили, что будет лучше дать возможность Грачёву поехать играть в другой клуб», – приводит слова специалиста РИА «Новости».