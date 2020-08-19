«Ак Барс» дважды отыгрался и победил СКА на турнире в Казани

Казанский «Ак Барс» и петербургский СКА провели матч на предсезонном турнире «Танеко Кубок чемпионов». Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 5:2. Для обеих команд это первый матч на турнире.



Счёт на третьей минуте встречи открыла «армейская» команда — шайбу забросил нападающий Миро Аалтонен. Казанский клуб вскоре отыгрался усилиями форварда Артёма Галимова. На 15-й минуте СКА вновь вышел вперёд, гол забил нападающий Кирилл Марченко. Во втором периоде «Ак Барс» восстановил равновесие на табло, точный бросок сделал защитник Дмитрий Юдин. На 50-й минуте казанский клуб вышел вперёд, гол забил нападающий Дмитрий Воронков. Вскоре форвард Александр Бурмистров упрочил преимущество «Ак Барса». Точку в матче поставил Михаил Фисенко.