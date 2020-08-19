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«Ак Барс» дважды отыгрался и победил СКА на турнире в Казани

«Ак Барс» дважды отыгрался и победил СКА на турнире в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» и петербургский СКА провели матч на предсезонном турнире «Танеко Кубок чемпионов». Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 5:2. Для обеих команд это первый матч на турнире.

Счёт на третьей минуте встречи открыла «армейская» команда — шайбу забросил нападающий Миро Аалтонен. Казанский клуб вскоре отыгрался усилиями форварда Артёма Галимова. На 15-й минуте СКА вновь вышел вперёд, гол забил нападающий Кирилл Марченко. Во втором периоде «Ак Барс» восстановил равновесие на табло, точный бросок сделал защитник Дмитрий Юдин. На 50-й минуте казанский клуб вышел вперёд, гол забил нападающий Дмитрий Воронков. Вскоре форвард Александр Бурмистров упрочил преимущество «Ак Барса». Точку в матче поставил Михаил Фисенко.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
19 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Аалтонен (Токранов, Кузьменко) – 02:46' (5x4)   1:1 Галимов (Воронков, Лямкин) – 05:34' (5x4)   1:2 Марченко (Токранов, Ожиганов) – 14:08' (5x5)   2:2 Юдин (Лукоянов, Галимов) – 24:28' (5x5)   3:2 Воронков (Галимов, Лямкин) – 49:09' (5x4)   4:2 Бурмистров (Зарипов, Галимов) – 54:29' (5x4)   5:2 Фисенко – 59:08' (en)
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